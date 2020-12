Il wonderkid Roback tra i convocati del Milan. "Un fenomeno", garantisce Ibrahimovic

Tra i convocati del Milan per la gara contro il Sassuolo c'è acnhe il giovane Roback. "È il futuro della Svezia, ve lo posso dire adesso. È un giocatore di altissimo livello. Non è un tipico giocatore svedese, è un giocatore completamente diverso ed è cresciuto ad Hammarby", ha detto di lui Zlatan Ibrahimovic.

Il no all'Arsenal A metà agosto il Milan ha ufficializzato l'acquisto dall'Hammarby, società della quale Zlatan Ibrahimovic è azionista, del 17enne Emil Roback.Sulle colonne del quotidiano svedese Expessen il giovane attaccante ha parlato della trattativa che lo ha portato in rossonero: "Il Milan mi stava seguendo da tempo - ha detto -, ma era tutto pronto per il mio passaggio all'Arsenal perché avevo capito che voleva davvero investire su di me. Anche il Bayern Monaco aveva chiesto informazioni, ma alla fine ho seguito il mio istinto e ho scelto il Milan, nonostante l'accordo già fatto tra l'Arsenal e l'Hammarby".

Le caratteristiche Non è Ibra perché Ibra è un unicuum. Centoottantasette centimetri, è un giocatore di gran fisico ma che non gioca solo nell'area avversaria ma che sa andare incontro per gestire il gioco e cercando, grazie alle sue lunghe leve, ripartenze potenti. Un riferimento fisico a cui dare il pallone, un centravanti molto 'inglese' per caratteristiche e che ricorda i grandi 9 italiani per stazza e potenza.