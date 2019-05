© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Josip Ilicic firma il vantaggio dell'Atalanta al minuto numero 33. Azione nata su calcio d'angolo dalla sinistra, palla spizzata da Masiello sul secondo palo con lo sloveno che segna da due passi a porta vuota. Festeggia Gasperini, per la sua squadra si tratta del gol numero 100 in stagione (il 74esimo in campionato).