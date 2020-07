Ilicic, Bernardeschi, Under e Boga. Napoli, i 4 nomi per la futura sostituzione di Callejon

Il Corriere dello Sport analizza il mercato del Napoli per quanto riguarda i possibili rinforzi offensivi dopo l'addio a fine stagione di José Maria Callejon. I nomi sul tavolo sono tanti e ambiziosi: si parte da Josip Ilicic dell'Atalanta e Cengiz Under della Roma, ma in testa ai dirigenti azzurri restano anche Federico Bernardeschi (in un ipotetico e ancora non impostato scambio con Milik alla Juventus) e soprattutto Jeremie Boga del Sassuolo, vero pallino della società azzurra.