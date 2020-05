Ilicic contro Ilicic: la metamorfosi del miglior giocatore della A. Almeno per i dati

vedi letture

Josip Ilicic contro Josip Ilicic è la storia di due storie diverse. Come se a un certo punto avesse deciso di sbocciare, come se Gian Piero Gasperini avesse trovato la formula magica. Come se fosse un'altra vita. In queste tabelle che trovate in calce, realizzate grazie a Comparisonator, il racconto arriva da solo. C'è un Ilicic prima. E un Ilicic dopo.

Una macchina perfetta Ilicic è al top delle classifiche in quasi tutte le statistiche. Impressionante. Ha una media di 0.9 gol a partita, superiore agli 0.74 della scorsa stagione. Giocando più vicino alla porta, è più finalizzatore che assist man e questa è la statistica in deficit. Però è interessante notare che l'efficacia delle sue azioni d'attacco sia la stessa, 9.95 a 9.94 mentre in quanto a dribbling, adesso cerca di saltare meno l'uomo e passa più il pallone.

Quanti palloni Si supera, rispetto alla scorsa stagione che pure è stata di livello, in ogni dato riguardante i passaggi tranne che in quello dei passaggi effettuati considerando la media ponderata. E' un Ilicic che ha alzato però il baricentro e che rispetto all'ultimo anno, sorprendentemente fa molti meno duelli aerei e cerca molto meno l'uno contro uno. E' diventato più uomo squadra, cambiando geografia d'azione e anche impostazione di gioco.

Uno da top 5 Le classifiche stagionali sono impressionanti. E' primo della Serie A in assoluto per: dribbling fatti, duelli offensivi fatti e vinti, duelli difensivi vinti, dribbling riusciti. Meno ma più efficaci, in ogni caso. Terzo per passaggi per il tiro e per passaggi riusciti fatti se consideriamo gli attaccanti centrali. Se allarghiamo la statistica anche a esterni destri e trequartisti, è primo per duelli offensivi fatti e vinti. Il miglior giocatore del campionato? Non siamo molto lontani dalla verità.