Ilicic cura l'Atalanta: ora servono conferme

© foto di www.imagephotoagency.it

La cura Josip Ilicic trascina l'Atalanta: il Chievo visto oggi al Bentegodi era poca cosa, ma il tabellino non mente. In una sola gara, la Dea ha segnato 5 gol: tanti quanti ne aveva infilati dalla seconda all'ottava giornata di campionato. A volte si tende a esaltare l'importanza di un giocatore rispetto alla squadra, ma come abbiamo già scritto in questo caso non è così: al di là di ogni merito tecnico, Ilicic ha messo in campo quella fame che gli orobici sembravano aver dimenticato dopo la delusione maturata contro il Copenaghen.

Ora che si fa? Era troppo presto per parlare di un'Atalanta destinata a lottare col coltello fra i denti per conquistare la salvezza. È troppo presto per parlare di un'Atalanta che rilanci le proprie speranze di tornare in Europa. Il settimo posto dista 6-7 punti (a seconda del risultato di Sampdoria-Sassuolo, in programma domani): non sono un'infinità, ma la prima vittoria in campionato non può bastare a scacciare tutti i fantasmi.

Servono conferme, perché il Chievo di oggi era poca roba ma anche perché dopo l'uscita di Ilicic la squadra bergamasca ha ripreso al piccolo trotto. Complice una gara già chiusa, inutile nascondersi. Ma Gasperini non avrà digerito la dormita collettiva che ha portato all'ininfluente rigore di Birsa. E di qui alla prossima sosta l'Atalanta ha due gare in casa, più la trasferta di Bologna: non semplice, ma neppure impossibile. Al momento, i nerazzurri viaggiano a -3: non rispetto alle avversarie, ma nel confronto con la stagione 2017/2018, quando Gasperini era a 12 punti dopo nove giornate. In una stagione nella quale l'Atalanta fatica a trovare un punto di riferimento in classifica, può iniziare a cercarlo nel suo passato.