Ilicic e Barrow: l'Inter fa sul serio, è asse di mercato con l'Atalanta

L'Inter fa sul serio per Josip Ilicic. Il punto lo fa Tuttosport, che racconta di come il ds Ausilio era presente alla gara tra Atalanta e Milan. L'asse tra Percassi e Suning è solida e i nerazzurri seguono anche Musa Barrow, lasciandolo magari in prestito biennale all'Atalanta. Nell'affare potenziale inserimento di giocatori e talenti nerazzurri come Andrea Pinamonti, Emmers, Vanheusden e Dimarco.