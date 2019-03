Ilicic evita il naufragio. Atalanta, l'Europa resta comunque alla portata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Atalanta-Chievo 1-1 - 31' Meggiorini (C), 56' Ilicic (A)

E' Josip Ilicic l'uomo della provvidenza, in casa Atalanta. Due gol nelle ultime tre gare per lo sloveno, uno dei punti di forza della squadra di Gasperini che punta al ritorno in Europa a prescindere dal cammino in Coppa Italia. La formazione bergamasca ha tenuto il pallino del gioco per ampi tratti della gara contro il Chievo, senza però riuscire ad accendere la luce nella prima frazione. Anzi, ad accenderla è stato proprio Ilicic a inizio ripresa. Non è tuttavia bastato alla Dea per ribaltare la gara entro il 90', poiché il punto conquistato quest'oggi non può rendere completamente felice Gasperini. Non è stata la solita Atalanta, ma una partita storta può capitare a tutte le squadre. Juventus docet. Intanto è importante non fermare la propria corsa, il sesto posto insieme alla Lazio (che ha una gara in meno) obbliga la Dea ad avere più cattiveria e convinzione nei prossimi impegni. Anche senza le reti di Zapata, autore di un solo gol nelle ultime cinque apparizioni.