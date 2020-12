Ilicic-Muriel vuol dire spettacolo: l'Atalanta va sullo 0-2 al 45', Bologna non pericoloso

Un super Muriel sblocca e raddoppia, anche grazie a un Ilicic brillante, una sfida che poteva essere complicata, almeno nell'intenzione di andare in vantaggio. Questo perché i primi minuti sono di studio, con Ilicic che rompe il ghiaccio provando a servire Gosens, ma Da Costa vola e neutralizza il tentativo dello sloveno. Cosa che non fa Schouten poco dopo: la danza sul pallone disorienta il centrocampista bolognese, che entra in scivolata in area, non la migliore delle idee. Il rigore è naturale conseguenza, Muriel spiazza Da Costa per l'1-0. Neanche il tempo di metabolizzare il vantaggio che Dijks sbaglia il rinvio, centralmente, servendo ancora Muriel. Il colombiano la stoppa, resiste alla carica di Danilo e con una volée stilisticamente perfetta spedisce in rete per il 2-0 in un minuto.

E il Bologna? Opaco, incapace di pungere, se non per un paio di interventi di piede di Gollini - efficace seppur non perfetto - e un cross di Dijks che passa in mezzo all'area atalantina. Così le occasioni più importanti sono ancora nerazzurre, con un passaggio sballato di Gosens a Ilicic, a due passi dalla porta, più un cross che sbuca proprio sui piedi di Gosens, stranamente impreciso. Due a zero a fine primo tempo e partita che sembra abbastanza indirizzata.