Ilicic: "Niente delusione, Champions competizione nuova per l'Atalanta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante dell'Atalanta, Josip Ilicic, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club nerazzurro commentando il pesante ko subito in Champions League (5-1) per mano del Manchester City: "Potevamo fare anche noi qualcosa in più, ma sappiamo bene contro chi abbiamo giocato. Non dobbiamo essere delusi per il risultato perché è una competizione nuova per noi, dobbiamo tenere le cose positive e guardare avanti in campionato".

Il pesante ko per 5-1? "Noi abbiamo provato tutto, non ci siamo chiusi ma abbiamo provato a giocare da Atalanta, come in campionato"

Le occasioni da gol? "Nel City ci sono giocatori di valore, che sfruttano quasi sempre le occasioni che si creano. Anch'io potevo fare gol. Peccato, ma guardiamo avanti".