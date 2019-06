Ilicic: "Resto in una Dea più forte. Napoli, niente firma. Juve diversa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Voglio giocare a livelli sempre più alti". Josip Ilicic, in una intervista al sito sloveno 'Ekipa', ha chiarito la sua posizione. E ha annunciato, oltre a voler chiudere la carriera a casa sua, di voler provare a giocare adesso a livelli sempre più alti. "Se resto - ha detto - vorrà dire che l'Atalanta sarà molto più forte. Se la Dea potrà costruire una squadra vincente sarò felice di restare, altrimenti mi attenderanno nuove sfide. Capisco che il presidente voglia trattenermi, ma ho bisogno di garanzie e di conferme concrete sul fatto che si stia andando in una determinata direzione".

Sull'accordo col Napoli, questo il pensiero di Ilicic: "Non ho firmato nulla - ha detto -. Nei prossimi giorni il mio manager avrà una riunione con i vertici dell'Atalanta e in quell'occasione capiremo i loro piani. Allora capirò cosa sarà meglio per me. Chiarisco comunque che, per il momento, voglio restare in Italia e se andrò via da Bergamo sarà solo per un club di livello superiore".

Ilicic s'è poi soffermato che possa andare alla Juventus: "Non è mai stata nominata perché la Juventus agisce in modo diverso e non la darebbe mai la notizia ai media. Ma, ripeto, non so quali siano i loro piani".