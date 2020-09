Ilicic vuole riprendersi l'Atalanta. La speranza è di rivederlo in campo a novembre

Josip Ilicic vuole riprendersi l'Atalanta. La Dea aspetta il suo campione. Per adesso lo sloveno si allena da solo, ma è già un successo. Il lungo periodo di riposo in Slovenia, a casa sua, insieme alla moglie e alla sua famiglia, ha sortito l’effetto desiderato. A Bergamo sanno quanto sarebbe importante riaverlo nella difficile stagione in cui l’obiettivo sarà confermarsi ad alto livello. Come si legge sulle pagine del Corriere della Sera la speranza è quella di rivederlo in campo a novembre.