Ilicic, Zapata e i rimpianti tardivi di Fiorentina e Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Josip Ilicic e Duvan Zapata sono a loro modo due rimpianti. Tardivi, ma rimpianti. A Firenze fu rottura, il dito alla bocca per zittire i tifosi nel 2014 è stato il culmine di un rapporto di stima mai esplosa, di sopportazione mai totale. Al momento della cessione tutti consapevoli di una cosa: lo sloveno aveva un talento incredibile ma un'incostanza e pure un'indolenza tali da esser ceduto senza grandi rimpianti. Finora, s'intende. Zapata, a Napoli, non ha mai avuto una vera occasione. 54 presenze, sì, ne fanno la seconda squadra dove maggiormente ha giocato in carriera dopo l'Udinese. Però, di queste 54 partite, soltanto in 6 occasioni ha giocato tutti i 90 minuti, segno che gli azzurri non gli hanno mai concesso galloni da titolare e fiducia totale. E' stato ceduto insieme a Ivan Strinic in un pacchetto direzione Sampdoria di fine agosto 2017, 22 milioni, tanti sorrisi e nessuna lacrima, nessuna sensazione immediata di aver fatto partire un giocatore capace di giocarsi il titolo di capocannoniere in Serie A. In estate c'è stata l'opportunità di riprenderlo, De Laurentiis ha preferito virare altrove. Ecco perché i rimpianti ci sono, anche qui, ma sono frutto delle strade della vita, del calcio. Ilicic a Firenze aveva fatto la sua storia, Zapata a Napoli forse non l'avrebbe mai fatta. Gasperini e l'Atalanta ringraziano.