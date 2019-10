Immediato vantaggio dell'Italia: ancora gol per Bernardeschi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo un brivido iniziale, con Sirigu che para su Salanovic, arriva il gol dell'Italia contro il Liechtenstein, dopo poco più di un minuto dal fischio iniziale: Belotti apre per Biraghi che, con un cross basso, pesca a rimorchio Bernardeschi. Bel sinistro per lo juventino che pesca l'angolino e firma l'1-0 per la nazionale di Roberto Mancini.