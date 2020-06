Immobile al Napoli? Tare: "No, lui è la Lazio. Mi auguro resti qui ancora tanti anni"

Il bomber Ciro Immobile non è sul mercato e non c'è stato alcun contatto col Napoli. A dirlo, nel corso di una intervista a 'Sky', il direttore sportivo della Lazio Igli Tare: "Per Immobile non c'è mai stato un contatto o una richiesta da parte del Napoli, anche perché Immobile è la Lazio e la Lazio è Immobile. Penso e mi auguro che resterà per tanti anni".

