Immobile, all'andata la reazione contro il Parma: ora è tutto diverso

Sono passati 140 giorni dall’andata di Lazio-Parma (2-0), quando Immobile reagì male al cambio di Simone Inzaghi. Venti settimane che sembrano un’eternità, un’epoca, tanto è cambiata la Lazio. A fine settembre i biancocelesti erano reduci da una doppia bruciante sconfitta, contro Spal e Cluj in Europa League: adesso arrivano al ‘Tardini’ forti di 17 risultati utili consecutivi (eguagliato il record di Eriksson nel ’98-’99) e consapevoli di aver in mano il proprio destino per arrivare in Champions. Ad essere cambiata, più che la squadra in sé, è la prospettiva della stagione: a fine settembre nessuno avrebbe mai pensato che potesse essere addirittura alla caccia della Juventus capolista o che contendesse all'Inter il secondo posto. Sarebbe stato folle pensarlo, così come immaginarsi di avere 11 punti di vantaggio sulla Roma quinta in classifica, sconfitta venerdì all'Olimpico dal Bologna per 2-3.

Da Parma a Parma. Sarebbe sbagliato dire che sia diverso anche Ciro Immobile, perché il nefasto episodio dell'andata è un unicum nella sua esperienza romana. L'attaccante azzurro si è subito imposto come leader del gruppo, rispettando regole e dando l'esempio a tutti, soprattutto ai più giovani. Immobile a suo tempo ha capito l’errore, che gli è costato la panchina nella partita seguente contro l’Inter. Dopo il comportamento sbagliato nei confronti di Inzaghi, di Caicedo, del gruppo e di tutto il mondo Lazio si è preso ancora più responsabilità, caricandosi la squadra sulle spalle. E così archiviato il match di San Siro - l’ultima sconfitta biancoceleste in campionato - Immobile ha ripreso la titolarità, aumentando ancora di più i suoi già brillanti numeri in fase realizzativa. Ciro viaggia con una media pazzesca: ora è a quota 25 in campionato (31 se si considerano le coppe e le qualificazioni a Euro 2020 con l’Italia) ed è primo nella classifica marcatori di Serie A a +5 da Ronaldo secondo. Da Parma a Parma. Un girone dopo una Lazio che zoppicava ora corre veloce verso il raggiungimento del traguardo Champions, che diventa sempre più concreto. Guai a cantare vittoria, però, perché a Formello è vietato. Domenica dopo domenica, il motivetto è sempre quello: “Pensiamo partita dopo partita”.