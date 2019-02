Immobile: "Alla Lazio progetto appassionante. Non penso di andar via"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È dedicato a Ciro Immobile il nuovo focus realizzato dalla redazione di Lazio Style Channel. Dal giorno del suo arrivo a Roma al rapporto con mister e compagni: il bomer biancoceleste ha raccontato tanto di sé. Ecco le sue parole sul rapporto con Inzaghi e sul futuro: "Con il mister ho un rapporto bellissimo, è qualcosa che non si vede tutti i giorni. Ho avuto da subito la sua fiducia e credo di averla conquistata sia fuori che dentro al campo. Credo che il mister abbia bisogno di quattro o cinque giocatori che nello spogliatoio riescano ad aiutarlo a gestire diverse situazioni. Quello della Lazio è un progetto che mi piace e mi appassiona. Non mi piace cambiare, quand'ero al Torino l'ho fatto per arrivare alla Champions. Ora non ho motivo per pensare di andare altrove, la Champions la posso raggiungere con la Lazio".