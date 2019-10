"L'alternanza fa comodo, la concorrenza fa bene a te e alla squadra". Ciro Immobile e Andrea Belotti: in lotta per un posto nell'Italia di Mancini, ma anche amici. Ne ha parlato il bomber della Lazio, in conferenza a Coverciano: "Questo al netto del mio rapporto speciale col Gallo: facciamo un ruolo particolare, per fortuna stiamo segnando di più. Lui ne ha segnati due, io dopo tanto tempo. Ha detto bene il mister, il dualismo è giusto in ogni ruolo. Siamo concentrati. Se giocheremo due gare a testa o una io o una lui: l'importante è essere sereni e che la squadra vinca, ci sarà spazio per tutti".

Pesa l'ombra di Balotelli?

"Ora siamo io e il Gallo, poi non si sa. Da qui manca troppo tempo, tutti hanno la possibilità di vestire la maglia dell'Italia. Parliamo di quello che stiamo vivendo adesso, per questo il ballottaggio è tra me e Belotti. Se ci sarà un altro come Mario o altri che potranno dire la loro, saremo in ballottaggio in tre, quattro, cinque, vedremo".