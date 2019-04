Immobile, bomber con le polveri bagnate: 3 gol nelle ultime 12 in A

© foto di PhotoViews

Ciro Immobile ha sempre avuto un problema: con la Nazionale la porta si restringeva, come è capitato già a tanti altri attaccanti quando vestivano l'azzurro. Tanto che il miglior realizzatore è Gigi Riva, anni settanta, con 35 reti. Poi solo Roberto Baggio, fino al nuovo millennio, con 27. Una malattia abbastanza conosciuta da tutti quanti gli attaccanti. Però in Serie A era una certezza, tanto da andare in gol 10 volte nelle prime 14 giornate del suo campionato, con 52 reti nelle ultime due stagioni. Bomber implacabile, con la Lazio aggrappata alle sue prodezze.

Contro l'Inter, ma anche oggi contro la Spal, Immobile sembra essere in formato Nazionale. Sempre molto veloce, ma sofferente quando la difesa non è alta, quando mancano gli spazi. Ed è stato sofferente anche questa sera, tanto da riuscire a calciare in porta solamente una volta, quando le batterie erano ancora completamente cariche, su una bella palla di Milinkovic-Savic. Inutile dire che per la Champions League ci vuole qualcosa di più: la Lazio aveva la possibilità di sopravanzare il Milan con due vittorie, ora è dietro un punto anche virtualmente, con l'Atalanta che può staccarla di tre domani, contro il Bologna.