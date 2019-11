Immobile boom: stessi gol di un anno fa, con sei mesi d'anticipo

© foto di www.imagephotoagency.it

Che sia l'anno di Ciro Immobile c'erano pochi dubbi. Oggi l'ulteriore conferma di come il centravanti non solo sia in stato di grazia, ma che anche la fortuna sia al suo fianco. Vedere oggi a Reggio Emilia, un tiro non certo irresistibile, che ha però colto di sorpresa Consigli ed è finito in rete.

Quindici gol in tredici partite è un numero che fa impressione. Negli anni '70 e '80 per esempio bastava anche questo score per vincere la classifica marcatori. Lui ci è arrivato a novembre, facendo già il vuoto. L'anno scorso ci vollero 36 partite per arrivare a tanto, col quindicesimo gol arrivato proprio all'ultima giornata. Stesso score invece di due anni fa, quando Immobile chiuse il torneo da capocannoniere con 29 reti.

Intanto quella di oggi ha permesso a Ciro Immobile di eguagliare un altro giocatore idolo dei tifosi biancocelesti, ossia Tommaso Rocchi: 82 rei in Serie A con la maglia della Lazio, con la differenza che quest'ultimo le abbia segnate in 9 anni di militanza. Meglio di lui solo due giocatori: il più vicino è Beppe Signori a quota 107, se ne riparlerà il prossimo anno. L'altro è Silvio Piola a quota 143. Obiettivo non impossibile, considerato il legame ormai fortissimo fra Immobile e la Lazio, squadra nella quale ha deciso di legarsi dopo anni a girare non solo l'Italia ma anche l'Europa.