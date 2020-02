Immobile-Caicedo, una gara bonus per rimanere sulla vetta europea

Fonte: Dall'inviato a Formello (Roma)

Nell’estate del 2016, Ciro Immobile era in uscita dal Siviglia. Dopo Dortmund aveva deluso in Spagna, tanto che Monchi l’ha ‘regalato’ a Tare per una cifra (ora irrisoria) di 9,5 milioni di euro. Caicedo, invece, chiudeva al 14° posto la Liga con l’Espanyol con 8 gol all’attivo (10 considerando le coppe). Oggi, a inizio febbraio 2020, la strana coppia Ciro-Felipe è prima in Europa per gol segnati: ben 32, + 3 rispetto a Lewandowski-Gnabry (29) e +5 da Aguero-Sterling (27). E questa sera potranno giocarsi un bonus che le altre non hanno perché dovranno recuperare la gara di campionato contro l’Hellas Verona. E saranno loro due a guidare l’attacco della Lazio di Inzaghi, che dovrà rinunciare ancora a Correa: l’argentino ha subito una contrattura al derby di 10 giorni fa, proverà a recuperare per Parma altrimenti tornerà con l’Inter il 16 febbraio.

Dunque spazio ancora a Immobile e Caicedo, che nelle ultime due in casa hanno messo in ginocchio la Sampdoria e la Spal. Dovranno provare a fare lo stesso oggi con l’Hellas Verona, in una gara che si preannuncia molto complicata per i biancocelesti, che se dovessero vincere andrebbero a -2 dalla Juventus capolista. Ma non solo, aumenterebbero la distanza da Atalanta e Roma, appaiate al 4° e 5° posto, a 13 lunghezze. I gialloblù di Juric però sono in forma, hanno pareggiato a San Siro col Milan domenica e non perdono dal 7 dicembre con l’Atalanta. La classifica è entusiasmante anche per loro, visto che sono a pari punti col Napoli (30), a -2 dal 6° posto del Cagliari che significa Europa League. Pensare a un'altra passeggiata di salute è l’errore da non fare, Inzaghi è stato categorico: "L'Hellas è forte, intenso e organizzato. I ragazzi sono consapevoli che domani non sarà semplice, ma confidiamo nel nostro stadio e nel nostro pubblico". Sarà una partita ricca di insidie, ma le ultime prova casalinghe di Immobile e Caicedo lasciano ben sperare che questo ‘bonus’ verrà sfruttato al meglio.