Immobile chiude col record, il Napoli con un 3-1: Lazio ko ma Gattuso non può sorridere

Il Napoli chiude il sul campionato con una vittoria e 62 punti in classifica. Al San Paolo, la squadra di Gattuso ha battuto 3-1 la Lazio che in virtù di questa sconfitta conclude la Serie A 2019/20 al quarto posto. A decidere la partita un rigore trasformato a inizio ripresa da Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che non farà dormire sonni tranquilli al suo allenatore questa notte: Insigne, tra i migliori in campo, a meno di dieci dal termine è stato costretto a uscire dal terreno di gioco per un problema muscolare che a questo punto lo mette a forte rischio per la sfida di sabato prossimo contro il Barcellona, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Il 3-1 finale è risultato tutto sommato giusto, perché il Napoli ha comandato la partita per quasi tutti i 90 minuti, è passato in vantaggio con Fabian Ruiz e ha subito gol con una delle pochissime occasioni a disposizione della Lazio. E di Ciro Immobile, che stasera ha realizzato il suo 36esimo gol in questo campionato e ha raggiunto Gonzalo Higuain in vetta alla classifica dei marcatori più prolifici in un solo campionato.

Il Napoli anche dopo il pari ha controllato la partita: è tornato avanti a inizio ripresa con un penalty e l'ha chiusa definitivamente con un gol di Politano, il secondo con la maglia del Napoli, arrivato dopo uno splendido assist di Mertens.

Per il Napoli una buona prestazione in vista del prossimo match contro il Barcellona. Però dal San Paolo è arrivata la notizia che nessuno voleva sentire: il capitano s'è fermato, e per lui non sarà semplice recuperare in una settimana.

