© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ciro Immobile non si ferma più. L'attaccante della Lazio, grazie alla doppietta realizzata ieri sera contro il Torino, si è portato a 12 gol in 10 giornate ed è l'unico a esserci riuscito negli ultimi dieci campionato di Serie A. Le reti con la Lazio sono 99 a meno uno dalla terza cifra: definitivamente superato Chinaglia per gol in Serie A con la maglia biancoceleste. 79 volte in rete, a meno tre da Tommaso Rocchi, terzo in questa speciale classifica. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.