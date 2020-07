Immobile dà speranza alla Lazio e agguanta Ronaldo: 2-1 a Torino, anche Ciro fa 30

Gol della speranza per la Lazio, che accorcia a Torino: 2-1 con la Juventus, a segno Ciro Immobile su calcio di rigore. Fa tutto il 17 biancoceleste: pressa e poi anticipa Bonucci su lancio da centrocampo. Il capitano bianconero aspetta troppo e poi stende l'avversario a tu per tu con Szczesny. Dagli undici metri, Immobile non sbaglia, fredda il polacco, riapre la partita e agguanta Ronaldo: 2-1, ma soprattutto 30 a 30 in classifica marcatori.