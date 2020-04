Immobile e Dzeko, jogging insieme a Villa Borghese? L'idea è balenata a Roma e Lazio

Ciro Immobile ed Edin Dzeko impegnati a correre insieme, rispettando le distanze di sicurezza, a Villa Borghese. Un’immagine che né i tifosi della Lazio né quelli della Roma hanno mai ipotizzato, e che verosimilmente non diventerà reale. Ma l’idea è balenata, scrive il Corriere dello Sport. Al netto della provocazione di Lotito dell'altro ieri, in un momento storico nel quale le due società della Capitale non sono mai state così vicine, nei vari contatti tra le parti è stata ventilata questa clamorosa possibilità. Molto difficile, anzi impossibile da realizzare concretamente, perché attirerebbe troppi tifosi. Ma sarebbe, senza grossi dubbi, un grandissimo sport per il calcio.