Immobile è il re del fantacalcio in Italia: primo per media voto, secondo posto per CR7

Non poteva che essere lui il re del fantacalcio in Italia. Ciro Immobile, con un punteggio di 10,38, è primo nella classifica per fantamedia in Serie A. Merito soprattutto dei 27 gol dell'attaccante della Lazio, saldamente in testa anche nella corsa alla Scarpa d'Oro (+4 pt da Lewandowski). Ma non solo, perché a contribuire alla media pazzesca ci sono anche i 7 assist serviti ai suoi compagni da Immobile, che ha raggiunto i bonus in 25 partite su 26. Al secondo posto, in questa speciale classifica, c'è Cristiano Ronaldo (10,10), mentre il podio è completato da Pazzini del Verona (9,5). Nonostante abbia giocato 10 partite - riporta Sky Sport - ha preso il voto soltanto in 5, nelle quali ha segnato la bellezza di 4 volte.