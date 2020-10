Immobile e l'estero: "In Spagna periodo duro con Emery. Al Borussia avrei potuto fare meglio"

"In Germania avrei potuto fare di meglio, ma è stata un'esperienza sfortunata, l'ultima di Jürgen Klopp al Borussia Dortmund". L'attaccante della Lazio Ciro Immobile, ai microfoni di France Football, parla anche delle esperienze all'estero: "La squadra stava andando male e ne ho risentito anche io. In Spagna non ho mai avuto l'opportunità di esprimere il mio potenziale, ero sempre in panchina anche quando meritavo di giocare. Ho passato un periodo difficile con Emery. Gli italiani all’estero? Marco Verratti, che è un leader al PSG per quello che ha dato alla società e per come lo vedono, è un po' un'eccezione. Altri italiani, me compreso, hanno avuto difficoltà all'estero. Non so spiegare il perché. Probabilmente ci adattiamo meno, abbiamo bisogno di più tempo. Zeman? Mi faceva i complimenti: ‘Ma come fai a giocare e ad attaccare con questa forza?’. E non è stato l'unico".

Quali modelli ha Ciro Immobile? "Mi piace citare David Trezeguet, con cui ho lavorato alla Juve. Mi ha lasciato un’impressione incredibile, in area non ho mai visto uno come lui. Aveva coordinazione e tecnica per segnare su qualsiasi tipo di cross con qualunque parte del corpo. E poi ricordo Vieri in Nazionale, Pippo Inzaghi in Champions League, Toni e Gilardino ai Mondiali del 2006. Ho iniziato a capire il calcio con questi ragazzi. In Italia abbiamo avuto tanti grandi attaccanti".