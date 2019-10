© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da Coverciano, Ciro Immobile torna sullo screzio con Simone Inzaghi, che sembra pienamente rientrato in casa Lazio: "Mi fa piacere che se ne parli ancora. Significa che quello che ho dato in questi anni, voi che mi conoscete bene, vi fa sembrare tutto strano. Per questo non c'è una spiegazione: avevo segnato, mi sentivo bene, ho sbagliato e non ho scuse. È una cosa che non si fa, è sbagliata: bisogna capire il momento, la situazione del giocatore in campo. Però grazie della fiducia, non sbaglierò più: anzi, mi metto d'accordo col mister, magari lo rifacciamo, visto che da allora ho fatto quattro gol in una settimana".