Immobile e Luis Alberto firmano la rimonta: la Lazio vola a Udine

© foto di Insidefoto/Image Sport

Paradiso Lazio, incubo Udinese. I biancocelesti di Simone Inzaghi superano in rimonta i bianconeri friulani e agganciano la Roma al terzo posto in classifica dando un segnale importantissimo nella lotta per la Champions. Ottava sconfitta di fila per i ragazzi di Massimo Oddo che sembrano non vedere la luce in fondo al tunnel. Padroni di casa avanti con Lasagna ma Immobile e Luis Alberto ribaltano la situazione e trovano tre punti importantissimi.