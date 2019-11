© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio passa in vantaggio dopo venticinque minuti a San Siro, contro il Milan. Luis Alberto apre per Lazzari che, di prima intenzione, pesca Immobile: l'attaccante brucia Duarte e, di testa, manda all'angolino più lontano dove Donnarumma non può arrivare.