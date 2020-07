Immobile fa 31 e ribalta la sfida dell'Olimpico: Lazio-Cagliari 2-1

La Lazio ribalta la gara contro il Cagliari all'ora di gioco. Luis Alberto lancia in profondità Immobile che elude la marcatura dei centrali sardi, si presenta a tu per tu con Cragno e lo batte con un diagonale preciso. 31esima rete per il numero 17 biancoceleste che stacca Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica dei cannonieri.