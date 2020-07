Immobile fa 35 e la Lazio raddoppia: 2-0 contro il Brescia all'Olimpico

Gol numero 35 in campionato per Ciro Immobile e raddoppio della Lazio all'Olimpico contro il Brescia. Errore di Mateju su Correa e incredibile assist per il numero 11 biancoceleste che non ha sbagliato. Adesso il record di Higuain è a una sola rete di distanza.

