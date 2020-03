Immobile goleador: è primo anche nella classifica marcatori senza rigori

Con 27 reti all’attivo, in 26 gare di Serie A, Ciro Immobile è l’indiscusso leader della classifica marcatori del campionato italiano. È a +6 da Ronaldo e +10 da Lukaku, che chiudono il podio. Un bottino, quello dell’attaccante della Lazio, che sarebbe potuto essere ancora più rotondo se per due volte non avesse lasciato a un compagno la possibilità di calciare un rigore: è successo a Firenze, con Caicedo che non riuscì a segnare, e in casa contro l'Udinese, quando concesse l'opportunità a Luis Alberto.

Una stagione spettacolare? Sì, senza dubbio, ma nonostante ciò anche Immobile deve fare i conti con delle critiche, parallele a quelle che vengono fatte a tutta la Lazio. Gli si obietta. come al gruppo di Inzaghi, di andare avanti soltanto con i rigori. Chi lo dice evidentemente è in errore perché basterebbe verificare i numeri per scoprire quanto sia inesatta e infondata la critica. Il centravanti della Nazionale sarebbe ugualmente primo (a quota 17) anche se si stilasse una classifica gol senza tenere conto dei centri su penalty. Al secondo posto ci sarebbe Ilicic a 15, poi Ronaldo a 14 e Lukaku con Joao Pedro a 13. Insomma, con o senza rigori, Immobile è sinonimo di gol.