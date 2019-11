Immobile quasi re d'Europa. Più di Messi-Benzema, ma Lewa segna di più

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il bomber della Lazio ha iniziato il campionato '19/'20 con medie realizzative da Scarpa d'Oro, trascinando la squadra di Simone Inzaghi fino al terzo posto in classifica in solitaria. Per capire il suo impatto basta dare una rapida occhiata alle partite giocate fin qui: in 13 presenze immobile ha realizzato 15 gol, spalmati su 11 gare. L'attaccante biancoceleste infatti non ha trovato la via del gol solo nel derby contro la Roma e alla 5^ contro l'Inter, quando partì dalla panchina per 'colpa' di una reazione esagerata nella gara precedente contro il Parma. Nelle altre ha sempre trovato il modo di incidere, con gol e assist. 5 i passaggi decisivi per i compagni in questa prima parte di stagione, uno dei quali proprio nel derby con la Roma. Fatto che riduce a una (contro l'Inter appunto) le partite in cui non ha inciso direttamente sul risultato.

C'è chi ha fatto meglio - Il confronto con gli altri bomber d'Europa è d'obbligo, anche se siamo solo ad un terzo del campionato. Guardando in Spagna il paragone è impietoso: l'attuale capocannoniere della Liga è Karim Benzema, a quota 10 dopo 12 presenze. Alle sue spalle Leo Messi, 8 gol in 8 giornate giocate. Confronto dalla parte di Immobile anche con la Francia, con Moussa Dembele del Lione in testa alla classifica con 13 presenze e 10 gol. In Premier League è Jamie Vardy a guardare tutti dall'alto in basso grazie ai 12 gol in 13 presenze. Poco sotto Tammy Abraham (10 gol in 13 presenze) e Sergio Aguero, 9 reti in 12 presenze. Chiusura con la Bundes, dove clamorosamente troviamo uno che ha fatto meglio di Immobile. E questo uno è un certo Robert Lewandowski che in campionato ha segnato 16 gol in 12 presenze. Il bomber polacco fino all'ultimo fine settimana aveva segnato almeno un gol in ogni partita, inceppandosi appunto solo contro il Fortuna Dusseldorf. Ma il primato momentaneo dei bomber europei, nei 5 principali campionati, resta comunque suo.

1 - Robert Lewandowski, Bayern Monaco, Bundesliga (12 presenze, 16 gol)

2 - Ciro Immobile Lazio, Serie A (13 presenze, 15 gol)

3 - Jamie Vardy, Leicester City, Premier League (13 presenze, 12 gol)

4 - Karim Benzema, Real Madrid, Liga (12 presenze, 10 gol)

5 - Moussa Dembele, Olympique Lione, Ligue1 (13 presenze, 10 gol)