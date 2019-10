© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di Sky, il bomber della Lazio Ciro Immobile ha parlato così della possibilità di giocare finalmente la Champions League con la maglia biancoceleste: "Mi piacerebbe lavorare per lottare e arrivare in Champions. Le squadre sono queste: ci siamo noi, la Roma, il Napoli, l'Atalanta. Ci giochiamo il quarto posto. Credo sia importante la continuità, se fai quello, puoi andare avanti. Poi, mi piacerebbe andare avanti in Europa League, è una competizione che mi affascina. Se parliamo di Roma città, prima non me l'aspettavo così, mi aspettavo peggio. La città è meravigliosa, la mia famiglia si trova benissimo, una delle più belle al mondo. Sono soddisfatto di quello che sto facendo qui, perché non era semplice, c'era un'eredità importante da coprire, quella di Klose. Non era facile, ma lavoro con quella tigna, quella cattiveria e anche con un po' di quella testardaggine che mi ha permesso di cancellare le annate passate".