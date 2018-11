Immobile manda due messaggi. A Mancini (oggi all'Olimpico) e Piatek

© foto di www.imagephotoagency.it

Due reti, due messaggi: per Piątek e per Roberto Mancini. Ciro Immobile si è preso la scena del lunch match con una doppietta che lo avvicina vertiginosamente al centravanti polacco, fermo ormai da quattro partite. Quella di oggi è stata la miglior prestazione stagionale del centravanti, che fra alti e bassi non aveva comunque dimenticato di come si segna. Eppure per il commissario tecnico della Nazionale non era più diventato indispensabile: una mezz'ora scarsa contro l'Ucraina in amichevole, la panchina per tutto l'incontro nella partita che contava davvero, contro la Polonia che fa il palio con la sfida d'andata contro Lewandowski e compagni. "Mi conosce, mi stima e mi ha sempre convocato. Ha dovuto fare delle scelte, mi farò sempre trovare carico" ha dichiarato il giocatore nell'immediato post-partita. Mancini era all'Olimpico oggi a vederlo. L'ha trovato decisamente pronto. E carico. E Piatek inizi a preoccuparsi, perché il vantaggio ora è di appena una rete. Una postilla circa la media gol con la maglia della Lazio: questa doppietta l'ha riportato in linea con la prima stagione. Anche allora dopo 11 giornate era a 8 reti.