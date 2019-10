Immobile non si ferma più. E stravince il confronto azzurro con Belotti

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio sta bene, benissimo. E ha dimostrato che a Glasgow è stato soltanto un incidente, dove sono stati pagati oltremodo gli errori. La bella vittoria di Firenze ha risollevato subito l'umore della squadra, capace questa sera di demolire l'avversario, anche senza Lucas Leiva e Correa. Ma con un giocatore che in terra scozzese era assente, se non per un ingresso in campo tardivo: Ciro Immobile.

I numeri dicono che la squadra sia dipendente dai suoi gol. Ed è difficile smentire la tesi: su 22 gol segnati in campionato, 12 portano la sua firma. Due dei quali arrivati questa sera. Lui, che è stato in dubbio fino all'ultimo per problemi fisici. "Ci ho messo un po' ad entrare in partita perché avevo un po' di timore per il problema fisico, ma è andata bene. Mi trovo bene con i compagni, stiamo facendo qualcosa di importante. Il mister lavora bene e qui si sta bene. Stiamo riuscendo ad ingranare e sono agevolato dalla qualità dei miei compagni". Quello di questa sera è il quinto 7.5 in pagelle consecutivo che conferma se mai ce ne fosse bisogno che è il giocatore più in forma della Serie A. Non solo: questa sera Ciro Immobile ha superato niente meno che Giorgio Chinaglia nel computo dei gol segnati in Serie A con la maglia della Lazio. Quarto posto nella speciale classifica per la punta di Torre Annunziata, che a 79 reti ora mette nel mirino Tommaso Rocchi (82). Più staccati Beppe Signori (107) e Silvio Piola (143).

Infine, la serata dell'Olimpico ha una valenza importante per Immobile, che ha stravinto il confronto con Andrea Belotti. Il capitano del Torino nonché suo rivale per una maglia da titolare agli Europei è stato protagonista di 90 minuti da incubo, con un gol fallito da pochi passi e un finale fantozziano con autorete. La stagione da qui a Euro 2020 è ancora lunga, ma stasera è stata indicativa.