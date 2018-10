Immobile non spegne le polemiche: "Oggi gol solo per me e per la Lazio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Messaggio a Mancini? Non serve, il ct conosce bene le caratteristiche di Ciro Immobile, che a fine partita oggi ha però precisato di aver segnato solo per sé stesso e per la Lazio. Non è un messaggio polemico quello che l'attaccante ha voluto mandare al commissario tecnico della Nazionale, ma nemmeno distensivo a seguito delle polemiche che hanno caratterizzato i 145 minuti di panchina complessivi che Mancini ha riservato al principe dei bomber italiani nelle ultime due gare giocate dagli azzurri. Evidente la disparità di trattamento, e di conseguenza di rendimento, di un giocatore che a Roma è al centro del progetto e che a Coverciano invece è finito in coda alle scelte, anche per una svolta tattica improvvisa decisa dal ct nelle recenti apparizioni.

A Formello Immobile si sente valorizzato in tutto e per tutto, al punto che Inzaghi gli ha messo a disposizione un trequartista "dedicato", come Luis Alberto, che possa sfruttare al meglio tutti i movimenti in profondità di un giocatore che sotto porta sa essere letale come pochi. Discorso diverso in Nazionale, dove non c'è tempo di studiare soluzioni tattiche ad hoc e ogni partita risulta essere decisiva, come ha già imparato il ct. Adesso Immobile ha altre tre domeniche per far cambiare idea a Mancini, segnando ancora per sè stesso e per la Lazio.