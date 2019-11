Immobile: "Orgoglioso dei 100 gol con la Lazio. Vogliamo restare in alto"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Intervistato da Lazio Style Channel, l'attaccante biancoceleste Ciro Immobile ha commentato così la vittoria di San Siro: "100 reti con la Lazio? Sono soddisfatto, davvero orgoglioso di questo traguardo che va diviso con tutti i miei compagni. Gioco in una squadra che mi mette nelle migliori condizioni di fare gol. Ringrazio il mister e il suo staff che mi ha dato fiducia in tutto questo tempo. A volte ti puoi scoraggiare, ma non è stato il nostro caso. Ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo fatto il gol bellissimo del 2-1. Sono davvero soddisfatto e orgoglioso. Dobbiamo continuare su questa strada e stare con i piedi per terra perché il campionato è ancora lungo".

Dedica per il gol?

"Il pensiero va a mia moglie, ai miei figli, ai miei genitori che mi hanno cresciuto sempre con dei valori. Non nomino mai mio fratello, ma lui sa che è anche merito suo di tutta questa cavalcata vincente. Mia moglie c'è sempre, anche stasera a Milano, ormai è un talismano. Il mio pensiero non può andare che a loro".

Sfatato il tabù San Siro?

"Eravamo consapevoli di questo record negativo da poter battere. Abbiamo raggiunto il quarto posto, siamo lì, stiamo lottando. Dobbiamo restare lì. Quando sono arrivato qui il primo giorno non ho promesso gol, ma il massimo impegno. I gol sono il risultato del feeling instaurato con i miei compagni. Avvicinarsi a questi nomi come Giordano e Chinaglia per me è motivo d'orgoglio. Sono felice per Manu (Lazzari, ndr), che mi ha fatto l'assist".