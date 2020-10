Immobile profeta a Roma ma caso a Coverciano: il paradosso della Scarpa d'Oro

Ci sono alcuni tifosi della Lazio che addirittura sperano che Immobile dica addio alla Nazionale e rompa il rapporto con Mancini. Per loro, vedere in panchina la Scarpa d'Oro per novanta minuti, è stato un fatto inaccettabile. Quella di domenica sera in casa della Polonia doveva essere il faccia a faccia tra Ciro e Lewandowski, che si sono contesi lo scettro di bomber d'Europa fino al fotofinish. Ma Mancini non solo l'ha escluso dall'undici titolare, ma non l'ha neanche fatto subentrare (preferendogli Caputo) nella ripresa. Di una gara terminata 0-0, che ha evidenziato i problemi in zona gol degli azzurri. Che creano, divertono ma non concretizzano. Ecco perché in molti fanno fatica a spiegarsi le frequenti esclusioni di Immobile, che ha giocato da titolare solo 7 volte nelle 23 gare disputate dalla Nazionale guidata dall'ex numero 10 biancoceleste.

“Tutte le volte che Immobile ha giocato con noi ha fatto bene. Se l’Italia giocasse 38 partite di seguito, Immobile farebbe 25 gol, ma purtroppo ci ritroviamo una volta ogni tanto e questo complica le cose", aveva detto Mancini sabato, quando tutti gli indizi lasciavano pensare a un impiego dal 1' del bomber laziale. Idolo e leader indiscusso nella Capitale (126 gol in 181 presenze), diventa un caso ogni volta che varca il cancello di Coverciano. Domani a Bergamo contro l'Olanda partirà da titolare. Inutile dire che tutti i riflettori siano puntati su Immobile, chiamato a dimostrare sul campo di poter essere il numero nove dell'Italia da qui a giugno, quando si disputeranno gli Europei. Gli azzurri saranno protagonisti e giocheranno il proprio girone all'Olimpico, nella 'casa' dove Ciro è profeta.