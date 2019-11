© foto di www.imagephotoagency.it

È un Ciro Immobile da record. Il bomber della Lazio ha già segnato 15 gol dopo 13 giornate di campionato e punta deciso al primato di Higuain. Il Pipita, nell'anno d'oro chiuso a quota 36 reti, era fermo a 10 a questo punto della stagione. Un rollino di marcia straordinario, quindi, per Immobile, che punta a superare il collega argentino. Grazie a lui vola anche la Lazio, che mai come quest'anno può puntare alla qualificazione in Champions League: la squadra di Inzaghi sembra essere matura e convinta dei propri mezzi. Il gruppo è unito, tutti si sentono parte del progetto. Per finire, riporta Il Corriere dello Sport, a giocare a favore dei biancocelesti c'è anche una mentalità offensiva, con sei uomini "all'assalto".