Immobile: "Questa competizione mi mancava molto. Portiamo avanti questo entusiasmo"

vedi letture

C'è grande gioia in casa Lazio per lo storico ritorno alle fasi finali di Champions League. Al termine della gara Ciro Immobile ha commentato ai microfoni di Sky Sport la gara contro il Bruges, terminata sul punteggio di 2-2.

"Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, erano 19 anni che questa società non raggiungeva questo obiettivo. E' vero che c'è stato un brivido finale ma poco prima di uscire ho avuto anch'io un'occasione che poteva essere sfruttata meglio per chiudere prima la partita. Dovrò fare quattro chiacchiere con il giardiniere perché la palla è rimbalzata 3 o 4 volte prima che la potessi colpire (ride, n.d.r.). E' vero, abbiamo fatto un'impresa perché abbiamo fatto due partite senza giocatori importanti, la squadra ha stretto i denti, è restata unita, e ha portato a casa un risultato incredibile."

La Lazio è una sorpresa in questa Champions?

"Erano tanti anni che non partecipava, la Champions è una competizione in cui devi mettere un po' di tutto, se non lo metti vai fuori. Abbiamo cercato di andare avanti con entusiasmo, sicuramente avremmo avuto una spinta in più anche dai tifosi, perché anche loro sognavano da tanto tempo questa Champions. Credo abbiano sofferto da casa insieme a noi. Siamo orgogliosi."

Sulle 9 partite consecutive in gol:

"Mi riempie di orgoglio rappresentare questa maglia e questa società, come sempre ringrazio i miei compagni che mi mettono nelle condizioni di esprimere il mio potenziale. Ultimamente ho giocato tanto e il riposo mi ha aiutato a rimanere concentrato in queste 9 partite per raggiungere questo record. Stasera non era facile, il Bruges ci ha messo in difficoltà ma è andata alla grande."

Dove può arrivare questa Lazio?

"Dobbiamo aspettare il sorteggio e sperare di non trovare gare proibitive, ma abbiamo entusiasmo e dobbiamo portarlo anche negli ottavi, poi quello che arriva arriva. Siamo una squadra che si diverte a giocare, come si è visto stasera. L'importante è fare esperienza in questa competizione e portare avanti il lavoro fatto."

I complimenti ti inorgogliscono o ti responsabilizzano?

"E' giusto avere responsabilità, quando si parla di me in positivo mi riempie di orgoglio. Cerco sempre di dare il massimo, questa competizione mi mancava molto, l'avevo solo assaporata al Borussia. E' spettacolare giocare qui".