© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È di Ciro Immobile il primo gol del campionato della Lazio. Al 38' il cannoniere campano di Inzaghi sblocca infatti la partita di Marassi, siglando l'1-0 con un tocco morbido di Luis Alberto, che su punizione dà il via alla corsa del compagno. A tu per tu con Audero in uscita, il 17 biancoceleste opta per il pallonetto e vede la palla beffarda (per gli avversari) infilarsi alle spalle del portiere doriano. Vantaggio meritato per quanto visto finora in campo, 1-0 per la Lazio in casa della Sampdoria a un passo dall'intervallo. Gol, neanche a dirsi, di Immobile, che festeggia un importante traguardo personale: si tratta del suo centesimo gol in Serie A. Da segnalare la lunga attesa per il controllo del VAR, relativo probabilmente alla posizione da cui lo spagnolo ha battuto il calcio di punizione.