Immobile straordinario, Haaland di più: il golden boy ha più del doppio dei gol di Re Ciro

I numeri sono fin qui straordinari. Perché entrambi in questa prima parte di stagione sono andati a segno con una media superiore al gol a partita. Ma i numeri di Erling Haaland, attaccante classe 2000 e vero e proprio enfant prodige del calcio mondiale, fanno impallidire anche quelli di Ciro Immobile, Scarpa d'Oro in carica e trascinatore della Lazio.

Perché il bomber norvegese è a quota 17 reti stagionali: 1 realizzata in Coppa di Germania, 10 in Bundesliga e sei in Champions League. La media è quella di un gol ogni 66 minuti. Folle.

Ha giocato meno e ha segnato meno Ciro Immobile. Che ha una media di un gol ogni 87 minuti: 5 in sette partite di Serie A, 3 in due match di Champions League. Immobile si sta confermando anche quest'anno su altissimi livelli. Ma oggi nessuno, nemmeno lui, è ai livelli di Haaland: il centravanti del Borussia Dortmund segna come nessun altro.