Immobile-Suso, momenti no a confronto: due mesi per tornare

Un 5 a testa: chi si aspettava che Lazio-Milan fosse la partita di Ciro Immobile e Suso è rimasto a dir poco deluso. Impreciso sotto porta il centravanti biancoceleste, mai ispirato il fantasista rossonero. Lo 0-0 era scritto nelle loro (non) giocate. Ultimo atto di un periodo complicato per entrambi, anche rivedendo le ultime gare.

Ciro il Grande si è inceppato dopo l'infortunio: solo due gol nelle ultime dieci gare per il 17 della Lazio, che ha abituato i suoi tifosi a ben altre medie realizzative (in coppa nello specifico era a tre gol in due gare) e stasera non è riuscito a ritrovare la gioia della rete. Quella che non si chiede a Suso: nessuno pretende che lo spagnolo diventi goleador. Che incida sul gioco dei suoi, però, sì. L'ultima rete recita 21 gennaio contro la SPAL, ma è l'ultimo assist a preoccupare: contro l'Udinese, il 4 novembre. Da lì in poi, lo spagnolo non ha più fatto che fin lì meglio gli era riuscito: per capirsi, resta pur sempre il miglior assist-man della Serie A. Nonostante i tre mesi e rotti di assenza dal passaggio decisivo.

Pochi gol da un lato, zero assist dall'altro. Non è stata la serata di Immobile e Suso, non è il momento migliore dei due gioielli di Lazio e Milan. Fortuna, per Inzaghi e Gattuso, che mancano due mesi all'atto decisivo della Coppa Italia.