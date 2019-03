© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Immobile torna Ciro il Grande e su calcio di rigore non sbaglia: 2-0 della Lazio, a un quarto d'ora dal noventesimo la firma è quella del bomber campano, che all'Olimpico non segnava addirittura dall'8 dicembre. Sesto gol in carriera contro la Roma per Immobile, che dal dischetto spara un bolide angolato rasoterra alla destra di Olsen: il portiere danese intuisce ma non può proprio far nulla. Doppio vantaggio biancoceleste, nel momento migliore della Roma. Mazzoleni aveva indicato il dischetto per un contatto tra Fazio e Correa, che era scappato al connazionale. Silent check del VAR tra i mormorii dei tifosi romanisti, decisione confermata e 2-0 a firma Immobile.