"Immobile tornerà a segnare, un periodo no capita". Rivedi Inzaghi dopo Lazio-Crotone 3-2

"Capita agli attaccanti di passare un periodo senza gol, è un momento dove la palla non entra. Ciro ora deve lavorare e credere in se stesso e poi tornerà a gol. Resta a casa per la sfida con il Bayern? Non lo so, adesso è presto. Dopo le partite si pensa già alla successiva, purtroppo poi il giorno seguente ci sono delle problematiche che l'allenatore non si sarebbe aspettato". Queste le parole di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con il Crotone.