Immobile va per i 100, ma col Milan fa sempre fatica

Solo 4 gol in 14 incontri totali contro il Milan. Basterebbe questo dato per esplicare le difficoltà realizzative di Ciro Immobile contro la squadra rossonera. In più, queste diventano ancora più evidenti se si aggiunge che 3 delle 4 marcature totali sono state realizzate in una gara sola, in quel 4-1 dell’Olimpico del 10 settembre 2017. Da quella domenica in poi solo dispiaceri: personali e di gruppo, perché non hai mai battuto il Milan fino al 24 aprile scorso, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il contorno poi non lo aiuta: i rossoneri hanno bisogno urgente di punti, inseguono i biancocelesti a -5 e non possono più fare passi falsi, inoltre la Lazio non sbanca San Siro milanista dal 1989.

Inutile dire quanto sia impervio il posticipo di oggi per banda di Inzaghi e per il proprio riferimento offensivo, che vede nel gol il suo miglior amico. "Ha battuto tutti i record e nonostante abbia 29 ha ancora una grandissima voglia di migliorare", ha spiegato il tecnico ieri in conferenza stampa. È il capocannoniere della Serie A a quota 12 (13 se si considerano anche gli impegni con la Nazional) ed è reduce da 3 doppiette nelle ultime 4 gare (Bologna, Atalanta e Torino). Lo stato di grazia mentale che attraversa gli fa dimenticare la stanchezza e gli acciacchi fisici: mercoledì nel primo tempo contro i granata ha riportato una lussazione del pollice della mano destra, subito ricomposta e trattata nell’intervallo. Oggi ci sarà, non ci sono dubbi. Vuole continuare a stupire, segnando, per arrivare a un altro traguardo importante: i 100 centri con la maglia della Lazio. Raggiungerlo oggi, in casa del Milan, e magari tornare a Roma con il bottino pieno sarebbe una soddisfazione doppia, perché entrerebbe nella storia del club per due strade: per i gol e per aver espugnato la tana del Diavolo rossonero dopo 30 anni dall’ultima volta.