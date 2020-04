Immobile: "Vicino al Napoli prima della Lazio. Ora penso solo ai biancocelesti"

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato in una diretta social della sua storia, finora splendida, con la Lazio. Queste le sue dichiarazioni, riprese da lalaziosiamonoi: "Il primo anno il partner fondamentale fu Felipe Anderson, era in formissima. Anche Milinkovic-Savic, si vedeva il suo potenziale. Ogni anno c'è stato un giocatore che mi ha aiutato molto. Milinkovic e Luis Alberto sono fondamentali, come Correa. Anche Keita mi ha dato una grande mano nel primo anno e all'inizio non stava benissimo. Caicedo ci ha aiutato tanto, è stato importante quando mi sono fatto male. Il mister è in difficoltà a lasciarne uno fuori, è complicato. Giocare tutti insieme? No, è snaturare la nostra idea di gioco. Non è facile, parliamo di calciatori fortissimi. Il gruppo è sempre stato unito", riporta lalaziosiamonoi.

La svolta della stagione: "Nell'intervallo di Lazio-Atalanta, il mister si arrabbiò tanto e aveva ragione. Non stavamo in piedi, stavamo pensando ai fatti nostri. Non eravamo noi, ci ha dato una spinta incredibile. Il rigore del 3-3 pesava tantissimo, Gollini mi sembrava alto 3 metri e me lo stava pure parando, ma ho tirato una bella botta. Sarebbe stato un peccato sbagliarlo".

I derby: "I derby del primo anno sono stati relativamente tranquilli per me. Poi ho capito veramente bene la situazione e c'è stata molta più tensione. È una partita speciale, i tifosi ti parlano di quella gara da subito. Tutti vogliono vincerla e per fortuna qualche soddisfazione me la sono tolta. Sono state tutte stracittadine combattute. Quello finito 3-0 con gol mio, di Caicedo e di Cataldi è sicuramente uno dei più belli in assoluto".

Il rapporto con Lotito: "Con lui ho un bellissimo rapporto, c'è massimo rispetto e stima. Stessa cosa con Tare e Peruzzi, con tutti i dirigenti. La Lazio per me è destinata a rimanere al vertice negli anni, è una società seria con tifosi fantastici. Anche nei momenti di difficoltà ho visto come ha reagito, come in una famiglia. Ti mandi a quel paese e torna tutto come prima; anche noi abbiamo avuto tanti problemi ma li abbiamo sempre risolti guardandoci in faccia".

Il gol più bello: "Forse quello a Cagliari, anche per come si è concretizzato. Quello più facile che ho sbagliato? Ce ne sono tantissimi. Il rigore con il Napoli in cui sono scivolato, ma anche un possibile 3-2 contro la Dinamo Kiev. Ho rosicato tanto perché era facile da mettere dentro, su un bel passaggio di Milinkovic".

Progetti futuri: "Sono stato vicino al Napoli e fino a quando non sono arrivato alla Lazio ho sperato di giocarci. Però mi sono trovato talmente bene qua che non ci ho più pensato, non sarebbe nemmeno stato corretto per i tifosi biancocelesti. Già sto pensando a cosa faremo con questa maglia nel futuro. Non so se chiuderò qua la carriera, magari a 33 anni la Lazio sarà talmente forte che avrà bisogno di giocatori importanti e non mi va di essere di peso. Fino a quando indosserò questa maglia darò il massimo. Mi danno spesso dello juventino perché non sono andato a giocare a Napoli, ma non è così".