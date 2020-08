Immobile vince la Scarpa d'Oro. La FIFA celebra l'attaccante della Lazio: "Che macchina!"

Ciro Immobile fa 36. L'attaccante della Lazio ha raggiunto il record di reti in A stabilito da Gonzalo Higuain, ha vinto la classifica marcatori e la Scarpa d'Oro. Con un post pubblicato su Twitter, la FIFA ha voluto celebrare il centravanti biancoceleste.

⚽️ He's done it! 👏

36 – @G_Higuain (2015/16)

36 – @ciroimmobile (2019/20)

35 – Gunnar Nordahl (1949/50)

🇮🇹 The @OfficialSSLazio striker ties the record for goals in a @SerieA_EN season. What a machine! 🤩 pic.twitter.com/9urPaSoZvS

