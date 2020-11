Immobile, visite di idoneità annullate: è ancora positivo al gene "N". Per ora resta in isolamento

Ciro Immobile è ancora positivo. Ecco il vero motivo che ha determinato l'annullamento delle visite di idoneità programmate per questa mattina nella clinica romana Paideia. Esattamente come era avvenuto la scorsa settimana - riporta SportMediaset - l'attaccante della Lazio ha svolto una doppia verifica: il primo risultato, con l'esito del tampone arrivato ieri sera, avrebbe dato esito negativo. Il secondo, arrivato in mattinata, è risultato invece ancora reattivo al gene "N". Dunque niente via libera da parte della Asl Roma 1: per il momento Immobile deve rimanere ancora in isolamento, almeno fino a nuove comunicazioni.